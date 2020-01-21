Насіров допоміг Парнасу з позикою в $10 мільйонів – WSJ

Ексглава Державної фіскальної служби України Роман Насіров брав участь у фінансуванні проекту нерухомості соратника особистого адвоката президента США Льва Парнаса.

Джерело: The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/lev-parnas-paid-his-way-into-donald-trumps-orbit-11579469071

Дослівно: "Після перемогия Дональда Трампа на виборах Лев Парнас побачив шанс заробити гроші на своїх зв'язках.

Флоридський бізнесмен і донор Трампа улещував інвесторів для проекту у сфері нерухомості. Він залучив одного з них, Романа Насірова, який на той час був главою податкової служби України, той вирушив на курорт Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де вони спілкувалися з обраним президентом у колі його соратників, про що свідчить відео, оприлюднене адвокатом Парнаса.

Обізнані з процесом люди зазначають, що Насіров допоміг профінансувати позику у розмірі 10 мільйонів доларів на прохання Парнаса".

Деталі: Видання відзначає, що багато проектів містера Парнаса пішли шкереберть, незважаючи на підтримку його постійних покровителів. Проект нерухомості, в який інвестував Насіров, завершився судовим процесом. Автори матеріалу зазначають, що Насіров не відповів на запит про коментарі.

Нагадаємо: Лев Парнас, соратник адвоката президента США Рудольфа Джуліані, розповів, що у травні 2019 року передав новому президенту України ультиматум щодо того, що жоден високопоставлений американський чиновник не прибуде на його інавгурацію і всю американську допомогу буде припинено, якщо не буде оголошено про розслідування справи Джо Байдена.

Источник: pravda.com.ua

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