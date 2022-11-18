Настав час евакуюватися?

Що з собою взяти, якщо ви не знаєте, як надовго залишаєте свою домівку, – чек-лист від ветеранки та кризової консультантки Олени Кошелевої:

● Усі можливі документи

● Ліки, які ви приймаєте постійно

● Аптечка на випадок поранення

● Ліки для дітей

● Їжа з розрахунку на три дні (не псується/легко готується)

● Засоби гігієни

● Сухі/вологі серветки

● Дезінфектори

● Павербанк/батарейки

● Ліхтарик

● Запальничка/сірники

Чи є місце у валізі для улюбленої дитячої сукні, яку навряд одягнуть? Що має бути в тривожній валізі дитини обов’язково? Що мають усвідомлювати люди, які вирішили надати прихисток у себе вдома? Про це і не тільки – в новому відео (https://youtu.be/ouVjPlOsOeU) на YouTube каналі SPRAVDI.

Джерело: https://t.me/spravdi/21071

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