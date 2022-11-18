Настав час евакуюватися?
Що з собою взяти, якщо ви не знаєте, як надовго залишаєте свою домівку, – чек-лист від ветеранки та кризової консультантки Олени Кошелевої:
● Усі можливі документи
● Ліки, які ви приймаєте постійно
● Аптечка на випадок поранення
● Ліки для дітей
● Їжа з розрахунку на три дні (не псується/легко готується)
● Засоби гігієни
● Сухі/вологі серветки
● Дезінфектори
● Павербанк/батарейки
● Ліхтарик
● Запальничка/сірники
Чи є місце у валізі для улюбленої дитячої сукні, яку навряд одягнуть? Що має бути в тривожній валізі дитини обов’язково? Що мають усвідомлювати люди, які вирішили надати прихисток у себе вдома? Про це і не тільки – в новому відео (https://youtu.be/ouVjPlOsOeU) на YouTube каналі SPRAVDI.
Джерело: https://t.me/spravdi/21071