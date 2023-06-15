Наступление началось?

ВСУ ещё не начали контрнаступление. Сейчас проходит череда ударов, некоторые из которых являются дымовой завесой под реализуемые сейчас или в тактической перспективе действия.

Отсутствие того самого "начала" выявляется по 2 факторам:

1. Основные боевые группы, подготовленные на Западе в соответствии со стандартами НАТО, не вступили в войну.

2. Основная часть военной техники, необходимая для наступательных действий, также пока находится далеко от линии фронта.

"Дополняет" ситуацию попытка ВС РФ пойти в наступление на участках, где Кремль полагает, что ВСУ развернули основные наступательные резервы. По сути, РФ рассчитывает на тактику "мясного штурма": чтобы сбить наступление, необходимо, чтобы армия противника увязла в кишках противника.

Но есть момент: Украина ни на одном участке фронта не сосредоточила критического количества личного состава и техники, поэтому математическая модель Кремля обречена на провал.

ВСУ "закинули удочку" в мутную воду, и рыбка клюнула: акула, разинув рот, начала тянуть за леску в разные стороны, полагая, что она сможет сломить этого "старика" Хемингуэя упорством и коварством, хоть и ценой собственного хвоста.

Не выйдет ровно потому, что "старик" как таковой ещё не появился, поэтому и изнурять в этом контексте некого. А глушить российскую рыбину будут динамитом, предварительно обеспечив себе безопасность.

ВСУ "играют в наступление", выставляя ложные цели и удары в качестве "наступательной среды", но масштабных ударов не происходит, потому что сначала необходимо "малой кровью" разбить оборонительный потенциал ВС РФ, и лишь затем "по руинам оборонных линий" можно будет запустить то, чего Кремль больше всего боится.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7927

Новости портала «Весь Харьков»