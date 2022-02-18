Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:14
Просмотров: 49

НАТО про обстріли на Донбасі: РФ може намагатися створити привід для нападу на Україну

НАТО про обстріли на Донбасі: РФ може намагатися створити привід для нападу на Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо звинувачень Кремля на адресу Києва в обстрілах на Донбасі.

"Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає ясності, впевненості щодо намірів Росії" - сказав Столтенберг.

Генсек повторив, що Альянс "поки що не бачить значного відведення" сил Росії.

"Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів України. Це буде важливий перший крок до мирного політичного вирішення проблеми" - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл окупантами Станиці Луганської.

Окупанти у четвер обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Військові експерти зазначали, що Росія, яка 8 років здійснює гібридну військову агресію проти України, може використати як формальний привід для відкритого нападу на українські території провокацію на тимчасово окупованій території Донбасу.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що дані останніх годин викликають занепокоєння, і імовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17 лютого 2022 року
Сегодня 06:31    21
Препарат «Паксловід» допущений до екстреного медичного застосування в Україні – Віктор Ляшко
Сегодня 06:08    60
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    64
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    187
Здание МИД Британии и президентский дворец в Словакии подсветили цветами украинского флага
17.02.2022 12:35    266
"Енергоатом" вивів у ремонт два енергоблоки українських АЕС
17.02.2022 09:57    260
Польща продовжує готуватись до напливу потенційних біженців попри заяви РФ
17.02.2022 09:46    285
"Путін знову всіх обдурив" - ЗМІ про відведення російських військ
17.02.2022 09:12    591
Який порядок розрахунків у разі відключення електроенергії або в період ремонту РРО та ведення КОРО?
17.02.2022 08:43    230
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 16.02.2022
17.02.2022 08:35    205
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 