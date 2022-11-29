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Навесні в РФ обговорювали можливість ядерного удару по Україні - Newsweek

Навесні в РФ обговорювали можливість ядерного удару по Україні - Newsweek

Навесні 2022 року, після перших провалів російської армії, офіційні особи у владі РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї для удару по Україні.

Про це повідомляє Newsweek (https://www.newsweek.com/leaked-fsb-letters-russia-putin-nuclear-war-weapons-ukraine-1762695).

Факт таких розмов підтверджують електронні листи, які видання отримало від інформатора з ФСБ .

За даними видання, обговорення проводились ще за декілька місяців до того, як кремлівський диктатор Володимир Путін заявляв про готовність до використання ядерної зброї для захисту «територіальної цілісності РФ».

Російські генерали і співробітники ФСБ проводили зустрічі без участі Путіна й висловлювали думку, що диктатор не піде на такий крок, адже це означатиме«поразку Росії» як в очах супротивників так і нейтральних країн. Також висловлювалась думка, що ланцюжок командування заблокує це рішення, якщо Путін дасть такий наказ.

«Таке рішення продемонструвало би військову слабкість, яку не міг би перекреслити навіть військовий успіх, підкреслює видання

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/21548

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