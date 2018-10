Наводнение в Венеции: затоплено три четверти города

Больше всего от непогоды страдают Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия, Лигурия, Трентино-Альто-Адидже и Абруццо, передаёт ANSA. Порывы ветра в этих регионах местами достигали 100 километров в час.

В Венеции уровень воды сегодня поднялся до 156 сантиметров. Синоптики рассчитывают, что теперь она будет медленно опускаться.

Затоплено около 75% территории города. Маршрутные теплоходы — вапоретто — не курсируют. Автобусы работают, железнодорожное сообщение между Венецией и материком не нарушено.

Полиция закрыла доступ к площади Сан-Марко, сообщает Venezia Today. Площадь залита водой, и находиться там небезопасно.

Пользователи соцсетей размещают фото и видео затопленного города.

#Maltempo #29Ottobre | gli operatori del @GruppoVeritas stanno provvedendo a riposizionare le passerelle dell'#acqua alta.

29 октября 2018 г.

Местные жители и туристы отмечают, что из-за наводнения закрыты многие учреждения и магазины.

Almost all #Venice is under water by now. This #acquaalta is estimated in 150 cm. It seems rain is also coming soon. Many local business are closed.

29 октября 2018 г.

#Maltempo - #29ottobre

⚠️ Aggiornamento: il #CentroMaree informa che la marea raggiungerà un minimo di 120 cm alle 19. La prossima punta massima è prevista alle ore 00.30 con 140 cm.

➡️ Info https://t.co/GWmmkaVnUr pic.twitter.com/USQ2JTUlkW

29 октября 2018 г.

В разных регионах Италии в результате непогоды уже погибло девять человек.

ANSA также отмечает, что повышение уровня воды до 100-120 сантиметров — не редкость для Венеции, и город готов к таким ситуациям. Однако при дальнейшем повышении территорию начинает затоплять.

Ученые называют три основные причины, которые могут вызывать наводнения в регионе: скопление ила в лагуне, добыча газа на прилегающих территориях или повышение уровня моря, вызванное глобальным потеплением.

