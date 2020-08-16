Наводнения в Бангладеш: погибли более 200 человек

В Бангладеш погибли 217 человек из-за наводнений, вызванных муссонными дождями, которые идут в регионе с 30 июня. Из-за природных катаклизмов были вынуждены покинуть свои дома 850 тысяч человек, сообщает агентство Анадолу.

Большинство из погибших утонули. Также люди скончались от ударов молний и укусов змей.

Как отмечает Министерство здравоохранения страны, 47 тысяч местных жителей из-за загрязнения воды заразились различными вирусами. Также около двух миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В Офисе ООН подчеркнули, что в рамках программы помощи нуждающимся в Бангладеш планируется выделение 40 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что треть Бангладеш ушла под воду. Из-за этого жителям страны угрожает продовольственная катастрофа.

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