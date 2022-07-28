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Навіщо росія створює паралельну правову реальність? Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Навіщо росія створює паралельну правову реальність? Пояснює Центр стратегічних комунікацій

У держдуму рф внесли законопроєкт про визнання України «терористичною державою».

Це – підготовка дзеркальної відповіді на заклики Володимира Зеленського до світової спільноти визнати росію державою-спонсором тероризму.

Таким чином росія створює паралельну реальність. Над цим невпинно працює слідчий комітет рф, в якому регулярно перевіряють «обстріли українськими неонацистами мирних мешканців Донбасу».

Ще одна частина вигаданої рф реальності — підготовка до псевдореферендумів про входження до складу росії окупованих українських територій.

Та хоч би скільки кремль намагався переконати світ у тому, що саме Україна з «офісом Зеленського», а не росія, винна у кривавій війні, нічого не вийде.

Джерело: https://t.me/spravdi/14198

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