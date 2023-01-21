Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:26
Просмотров: 142

Навіщо у Москві поставили ППО на дахи будівель: експерт назвав три причини

Навіщо у Москві поставили ППО на дахи будівель: експерт назвав три причини

Встановлення систем ППО "Панцир С1" на дахах будинків у Москві та біля резиденції володимира путіна в Ново-Огарьово свідчить про те, що росіяни злякалися появи в Україні далекобійної зброї, а також можливості бунту своєї армії та удару з боку США.

Про це в ефірі Апостроф TV сказав політтехнолог Тарас Загородній.

"Росіян дійсно напружило те, що в українців з'явилася далекобійна зброя, певно, після двох ударів по аеродрому "Енгельс-2". Вони порахували відстань і зрозуміли, що українці зможуть дістати і до Москви. І вони не виключають, що українці роблять щось ще, дуже для них неприємне", – вважає експерт.

Зокрема, Загородній впевнений, що війна в Україні в росії відходить на другий план, наразі ж вони більше думають, як буде жити рф в постпутінську епоху. І, скоріше за все, російські еліти схиляються до північнокорейського сценарію, тобто повної ізоляції країни.

"Для того, щоб закрити країну, потрібно тримати людей у покорі і їм потрібна постійна військова істерія, начебто на них ось-ось будуть нападати. Це і спосіб боротьби з можливою опозицією, спосіб захисту активів російської еліти, тому що під час військової істерії та напіввійськового стану усі права та свободи громадян, яких там і так небагато, фактично нівелюються. Це рух росії фактично в напрямку Північної Кореї", – пояснює політтехнолог.

Та не лише страх через можливий удар з українського боку заставив росіян розміщувати системи ППО на даху багатоповерхівки та Міністерства оборони фактично у центрі Москви.

"Це, звісно, питання, наскільки ефективно розміщувати системи ППО на дахах. Це все ж важка техніка і може зламати дах, особливо при стрільбі. Вони налякані, я не виключаю, що вони налякані можливими бунтами своєї армії. Бажання звинуватити армію у всіх військових невдачах, може спонукати військових зробити якесь "алаверди", зокрема, путіну, просто для того, щоб не загинути самим. Тому що всі розбірки в росії закінчуються або в'язницею, або смертю. І третя причина, я думаю, що путін вірить, і американці його серйозно попереджали, що у разі навіть думки про застосування тактичної ядерної зброї, вони прос

Джерело: apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: війна, росія

Читайте ещё:

Пояснение насчёт "долгой войны"
Сегодня 09:56    123
Запад поставил на "долгую войну"
Сегодня 09:42    124
До 50 тысяч "вагнеровцев" воюет в Украине - британская разведка
Сегодня 09:29    94
Харківщина. 21 січня
Сегодня 09:02    103
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:56    108
«Міцна підтримка України». Результати опитування громадської думки у США та країнах Заходу
Сегодня 08:50    120
ISW, 20 января
Сегодня 08:19    116
Новини держави-агресора коротко
Сегодня 08:14    148
"Ну а смысл? Даже не то, что людей не жалко, а просто смысла нет, ну вообще ж никакого" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:02    133
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 21 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:00    107
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 