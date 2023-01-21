Навіщо у Москві поставили ППО на дахи будівель: експерт назвав три причини

Встановлення систем ППО "Панцир С1" на дахах будинків у Москві та біля резиденції володимира путіна в Ново-Огарьово свідчить про те, що росіяни злякалися появи в Україні далекобійної зброї, а також можливості бунту своєї армії та удару з боку США.

Про це в ефірі Апостроф TV сказав політтехнолог Тарас Загородній.

"Росіян дійсно напружило те, що в українців з'явилася далекобійна зброя, певно, після двох ударів по аеродрому "Енгельс-2". Вони порахували відстань і зрозуміли, що українці зможуть дістати і до Москви. І вони не виключають, що українці роблять щось ще, дуже для них неприємне", – вважає експерт.

Зокрема, Загородній впевнений, що війна в Україні в росії відходить на другий план, наразі ж вони більше думають, як буде жити рф в постпутінську епоху. І, скоріше за все, російські еліти схиляються до північнокорейського сценарію, тобто повної ізоляції країни.

"Для того, щоб закрити країну, потрібно тримати людей у покорі і їм потрібна постійна військова істерія, начебто на них ось-ось будуть нападати. Це і спосіб боротьби з можливою опозицією, спосіб захисту активів російської еліти, тому що під час військової істерії та напіввійськового стану усі права та свободи громадян, яких там і так небагато, фактично нівелюються. Це рух росії фактично в напрямку Північної Кореї", – пояснює політтехнолог.

Та не лише страх через можливий удар з українського боку заставив росіян розміщувати системи ППО на даху багатоповерхівки та Міністерства оборони фактично у центрі Москви.

"Це, звісно, питання, наскільки ефективно розміщувати системи ППО на дахах. Це все ж важка техніка і може зламати дах, особливо при стрільбі. Вони налякані, я не виключаю, що вони налякані можливими бунтами своєї армії. Бажання звинуватити армію у всіх військових невдачах, може спонукати військових зробити якесь "алаверди", зокрема, путіну, просто для того, щоб не загинути самим. Тому що всі розбірки в росії закінчуються або в'язницею, або смертю. І третя причина, я думаю, що путін вірить, і американці його серйозно попереджали, що у разі навіть думки про застосування тактичної ядерної зброї, вони прос

Джерело: apostrophe.ua

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