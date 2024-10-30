Навіщо Україна атакує російські спиртзаводи

У жовтні українські безпілотники здійснили серію атак на спиртові заводи в росії. Якою може бути мета цього?

Увечері 27 жовтня дрони атакували спиртзавод "Етанол спирт" біля містечка Новохоперськ Воронезької області. Це друга атака на нього за тиждень.

Губернатор Воронезького регіону Олександр Гусєв повідомив, що в цьому районі безпілотник "впав" на дах "господарської споруди" та на певні "ємності". Займання і людських жертв, за словами чиновника, не було.

Також БПЛА атакували підприємство в сусідньому Анненському районі Воронезької області. Тут, ймовірно, їх ціллю також був місцевий спиртзавод або нафтобаза "Аннанефтепродукт".

Попередня масована атака дронів на російські спиртзаводи відбулась 22 жовтня. Тоді були пошкоджені підприємства в Тульській, Тамбовській і Воронезькій областях.

Для операції були задіяні десятки ударних безпілотників.

Спирт для військових цілей

Минулий рік став рекордним з продажу алкоголю серед росіян. В 2023 році було продано 8 літрів чистого спирту на людину — це рекорд за останні 9 років.

Однак українська влада каже, що знищує спиртзаводи з військовою метою.

Керівник центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко підтвердив, що українські БПЛА атакують спиртзаводи в рф. Але, наголосив він, ці підприємства можна вважати "військовими об'єктами".

"Спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин. Тому вони і атакуються", – наголосив він.

"Це все - військові об'єкти, незважаючи на замаскованість під щось інше".

За його словами, на спиртзаводах росія робить ракетне та авіаційне паливо, вибухові речовини. Також спирт, за його словами, необхідний в авіації: його додають до палива, до гальмівних систем, рідин для очищення і до антиобліднювачів.

Чи дійсно це так?

Спирт справді може використовуватись для виготовлення вибухівки. Точніше, спочатку за допомогою гідролізу він перетворюється на етиленгліколь, а далі – у вибухову сполуку етиленглікольдінітрат (ЕГДН).

Чистий ЕГДН отримав бельгійський хімік Луї Генрі в 1870 році шляхом додавання невеликої кількості етиленгліколю в суміш азотної та сірчаної кислот, охолодженої до 0 °C. В 1914 році він був застосований в Німеччині в якості антифризу до динаміту.

Під час Другої світової війни внаслідок нестачі гліцерину використовувався як замінник нітрогліцерину в бездимних порохах. Однак згодом через високу токсичність ЕГДН майже перестали використовувати у військовій справі. Але його інколи використовували терористи для саморобних бомб.

Щодо іншого нецивільного використання спиртових сполук, то, наприклад, поліетиленгліколь використовується в деяких компонентах твердого ракетного палива. Широко відомо про використання спиртів у військовій медицині.

Атаковані дронами підприємства, як вказується на їхніх сайтах та у російських ЗМІ, дійсно, постачають свою продукцію для оборонного комплексу рф.

Наприклад, "АО "Биохим" (Тамбовська область) на своїй вебсторінці повідомляє, що є постачальником продукції для понад 500 підприємств росії, зокрема оборонного, аерокосмічного комплексів, атомної промисловості, військово-морського флоту.

Сумніви експертів

Однак, військові експерти мають кардинально різні думки щодо ефективності атак на спиртзаводи.

Наприклад, російський військовий аналітик з групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв пише, що в авіації спирт вже майже не використовується.

"Всі ці системи антиобмерзання працюють на розчинах гліколю, який отримують з етиленгліколю. Етиленгліколь не виготовляється зі спирту вже років 70, його роблять безпосередньо з етилену", – зауважує він.

Він також наголошує, що додавання етанолу до бензину – це малопоширена практика в росії, яка взагалі не має стосунку до авіації. Що стосується застосування спирту у виробництві пороху, то Левієв вказує, що там використовується його "мізерна кількість" і до того ж він не є розхідником у цьому процесі, бо не випаровується.

"Ви можете знищити половину всіх спиртозаводів росії – у виробництві пороху цього ніхто навіть не помітить", - резюмує аналітик.

Водночас інший російський військовий експерт Василь Дандикін каже, що ці удари БПЛА можуть завдавати збитків авіації рф.

“По спиртзаводах вони б'ють явно не для того, щоб наші люди менше пили. Думаю, що ці удари пов'язані із військовими цілями”.

“Справа в тому, що спирт використовується не тільки для виробництва алкоголю та харчової продукції, а й у промисловості, у тому числі в медицині і навіть в авіації: на основі спирту створюється певна рідина для літаків, яка, наприклад, захищає їх від зледеніння", - сказав він в інтерв'ю виданню "московський комсомолець".

Український авіаційний експерт Віталій Романенко сказав ВВС Україна, що зі свого досвіду йому відомо про використання спирту в авіації. Але, за його словами, там мова йде лише про знежирення при виробництві радіоелектроніки.

Співбесідник ВВС Україна, дотичний до військового керівництва ЗСУ, не відповів прямо, який практичний сенс в атаках на російські спиртзаводи, але зазначив, що ці об'єкти були найменш захищені ППО і РЕБ.

"Останні місяці в росії значно посилили протиповітряний захист, нашим дронам вже стало набагато важче долати цю оборону. А ці об'єкти були менше прикриті", – пояснив він.

Джерело: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»