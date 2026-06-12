Наземні роботи ГУР з кулемета нищать ворожих “ждунів” FPV ― ексклюзивне відео від воєнних розвідників (ВІДЕО)
Наземні роботизовані комплекси, якими оперують бійці Департаменту безпілотних систем ГУР МО України, щодня виконують низку критично важливих завдань на передовій.
На ексклюзивному відео від воєнних розвідників — робота НРК із доставки майна, боєприпасів та провізії на позиції без ризику для особового складу. Також роботизовані платформи використовуються для евакуації воїнів, полеглих за Україну в бою.
Високу ефективність демонструють вогневі наземні дрони, які зачищають логістичні маршрути від ворожих дронових засідок — так званих “ждунів”.
Унікальні кадри знищення російських FPV кулеметним вогнем з бойових НРК, а також епізоди роботизованої фронтової логістики у війні ХХІ століття — дивіться у відео.
Боротьба триває!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua