НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів, у тому числі стосовно заступника Генерального прокурора та судді
За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів.
За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно таких осіб:
● Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора;
● Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;
● Ігор Лавренюк, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;
● Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;
● Мирослав Рогачук , начальник відділу Рахункової палати.
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:
● Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;
● Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;
● Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.
За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно Олександра Сліпченка, судді Апеляційного суду міста Києва.
Також адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності складено стосовно керівників політичних партій:
● Олега Гончарука («Всеукраїнське об’єднання «Платформа громад»);
● Андрія Древицького («Партія Народний порядок»);
● Артема Цівінського («Ми-кияни»);
● Олександра Давиденка («Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю»);
● Станіслава Ніколаєнка («Справедливість»);
● Антона Земськова («Воля»).
Источник: nazk.gov.ua