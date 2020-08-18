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НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів, у тому числі стосовно заступника Генерального прокурора та судді

НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів, у тому числі стосовно заступника Генерального прокурора та судді

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів.

За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно таких осіб:

● Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора;

● Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;

● Ігор Лавренюк, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;

● Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;

● Мирослав Рогачук , начальник відділу Рахункової палати.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:

● Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;

● Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;

● Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.

За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно Олександра Сліпченка, судді Апеляційного суду міста Києва.

Також адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності складено стосовно керівників політичних партій:

● Олега Гончарука («Всеукраїнське об’єднання «Платформа громад»);

● Андрія Древицького («Партія Народний порядок»);

● Артема Цівінського («Ми-кияни»);

● Олександра Давиденка («Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю»);

● Станіслава Ніколаєнка («Справедливість»);

● Антона Земськова («Воля»).

Источник: nazk.gov.ua

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