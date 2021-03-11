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НАЗК направило до суду 84 адмінпротоколи

НАЗК направило до суду 84 адмінпротоколи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за останні два тижні склало та направило до суду 84 адміністративних протоколи.

Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників таких партій:

● «Патріотична партія України» (керівник – Микола Габер);

● «Українська народна партія» (керівник – Олександр Клименка);

● «Нова політика» (керівник – Олександр Янчук);

● «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» (керівник – Микола Томенко).

Ще 5 адміністративних протоколів були складені стосовно розпорядників та внескодавців виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду протоколи щодо:

● Бориса Акіменка, колишнього в.о. голови ДПС у Чернівецькій області (26 адмінпротоколів);

● Андрія Садового, міського голови міста Львова (14 адмінпротоколів);

● Юрія Сав’яка, старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області (8 адмінпротоколів);

● Валерія Лісницького, колишнього в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області (26 адмінпротоколів).

Також було направлено до суду адмінпротоколи стосовно Михайла Гультая, судді Конституційного Суду України у відставці. Протокол складено у зв’язку з виявленими недостовірними відомостями в декларації посадовця, які відрізняються від достовірних на загальну суму близько 1 мільйона гривень (876 759,05 гривні).

Після визнання неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу України дії всіх осіб, які вказали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів у деклараціях за 2018, 2019 роки, перекваліфіковано на адміністративні правопорушення за ст. 172-6 КУпАП.

Нагадуємо, що минулого тижня Голова НАЗК Олександр Новіков направив до суду протоколи щодо Олександра Тупицького, який до 29.12.2020 обіймав посаду Голови КСУ: https://bit.ly/30lFD5P.

З переліком складених протоколів можна ознайомитися у розділі «Моніторинг діяльності НАЗК». https://nazk.gov.ua/uk/monitoryng-diyalnosti-natsionalnogo-agenstva/

Источник: nazk.gov.ua

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