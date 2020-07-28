НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо мера Лисичанська, нардепа, керівника «Партії регіонів»
За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 11 адміністративних протоколів.
Так, складено сім адміністративних протоколів щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно таких керівників політичних партій:
● Ігор Чичасов, «Партія регіонів»;
● Сергій Червонописький, «Партія ветеранів Афганістану»;
● Максим Бутков, партія «Нова дія»;
● Валентина Савченко, партія «Русичи»;
● Володимир Карплюк, партія «Нові обличчя»;
● Тетяна Яхеєва, партія «Україна соборна»;
● Анатолій Семинога, партія «Всеукраїнське об’єднання «Черкащани».
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:
● Сергій Шилін, Лисичанський міський голова;
● Олександр Горобець, народний депутат України;
● Мирослава Бондарчук, заступник начальника відділу в Оратівському районі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.
Також за ознаками несвоєчасного подання без поважних причин декларації складено протокол щодо колишньої начальниці відділу Волинської ОДА Світлани Головачук.
Источник: nazk.gov.ua