НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо мера Лисичанська, нардепа, керівника «Партії регіонів»

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 11 адміністративних протоколів.

Так, складено сім адміністративних протоколів щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно таких керівників політичних партій:

● Ігор Чичасов, «Партія регіонів»;

● Сергій Червонописький, «Партія ветеранів Афганістану»;

● Максим Бутков, партія «Нова дія»;

● Валентина Савченко, партія «Русичи»;

● Володимир Карплюк, партія «Нові обличчя»;

● Тетяна Яхеєва, партія «Україна соборна»;

● Анатолій Семинога, партія «Всеукраїнське об’єднання «Черкащани».

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:

● Сергій Шилін, Лисичанський міський голова;

● Олександр Горобець, народний депутат України;

● Мирослава Бондарчук, заступник начальника відділу в Оратівському районі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.

Також за ознаками несвоєчасного подання без поважних причин декларації складено протокол щодо колишньої начальниці відділу Волинської ОДА Світлани Головачук.

Источник: nazk.gov.ua

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