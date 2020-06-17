НАЗК направило до суду адмінпротоколи стосовно двох заступників міністрів, народного депутата та судді
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративні протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (стаття 52 Закону України «Про запобігання корупції») стосовно:
● заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
● колишнього заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
● народного депутата України (складено 2 протоколи);
● судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області.
Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подається у разі отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів (наразі – це 105 100 грн.)
З 1 січня 2020 року повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подають лише:
● службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (зазначені в примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»);
● особи, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (перелік таких посад затверджує НАЗК).
Источник: nazk.gov.ua