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НАЗК направило до суду адмінпротоколи стосовно двох заступників міністрів, народного депутата та судді

НАЗК направило до суду адмінпротоколи стосовно двох заступників міністрів, народного депутата та судді

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративні протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (стаття 52 Закону України «Про запобігання корупції») стосовно:

● заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

● колишнього заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

● народного депутата України (складено 2 протоколи);

● судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подається у разі отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів (наразі – це 105 100 грн.)

З 1 січня 2020 року повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подають лише:

● службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (зазначені в примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»);

● особи, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (перелік таких посад затверджує НАЗК).

Источник: nazk.gov.ua

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