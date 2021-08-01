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НАЗК обнаружило несоответствия в декларациях экс-главы ХОГА и его замов

НАЗК обнаружило несоответствия в декларациях экс-главы ХОГА и его замов

Национальное агентство по предупреждению коррупции закончило полные проверки 294 деклараций.

Национальное агентство по предупреждению коррупции провело полные проверки 294 деклараций украинских чиновников. Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении составила более 255 млн грн. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным НАПК, в 52 декларациях нашли признаки административного правонарушения, а в 12 – признаки уголовного преступления. В частности, недостоверную информацию, которая “тянет” на уголовное преступление, нашли в декларациях харьковских топ-чиновников.

Так, агентство по предупреждению коррупции, обратится в правоохранительные органы относительно деклараций: бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, бывшего заместителя председателя ХОГА Тараса Пастуха и действующего заместитель председателя ХОГА Руслана Тихонченко.

“НАПК не является правоохранительным органом, следовательно, дальнейшее расследование выявленных агентством признаков уголовного преступления проведут специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции: НАБУ, Национальная полиция Украина и ГБР”, – напомнили в агентстве.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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