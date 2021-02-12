НАЗК виявило корупціогенні фактори в проєктах актів у сфері оборонних закупівель

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело антикорупційну експертизу проєктів актів, покликаних врегулювати сферу оборонних закупівель, а саме:

● Постанови Кабінету Міністрів України «Питання оборонних закупівель»; https://nazk.gov.ua/uk/documents/vysnovok-antykoruptsijnoyi-ekspertyzy-proyektu-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pytannya-oboronnyh-zakupivel/

● Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування видів цін на товари, роботи та послуги оборонного призначення, формування та коригування очікуваної та розрахункової очікуваної вартості та ціни, встановлення договірної ціни при проведенні закритих закупівель (неконкурентною процедурою закупівель) та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель»; https://nazk.gov.ua/uk/documents/vysnovok-antykoruptsijnoyi-ekspertyzy-proyektu-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-poryadku-zastosuvannya-vydiv-tsin-na-tovary-roboty-ta-poslugy-oboronnogo-pryznachennya-formuvann/

● Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення, формування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)». https://nazk.gov.ua/uk/documents/vysnovok-antykoruptsijnoyi-ekspertyzy-proyektu-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-poryadku-stvorennya-formuvannya-ta-vedennya-elektronnogo-reyestru-uchasnykiv-vidboru-ta-vykonavt/

За результатами експертизи НАЗК виявило такі корупціогенні фактори:

● встановлення пільг та переваг для окремих виробників;

● відсутність вичерпного переліку випадків та умов, що можуть бути підставою для перегляду ціни контракту;

● неналежне регулювання процедури проведення переговорів під час укладення державного контракту з єдиним виконавцем;

● положення, які створюють умови для упередженості під час попередньої оплати за контрактами;

● невідповідність окремим положень Закону України «Про оборонні закупівлі» в частині регулювання поетапних переговорів закритої закупівлі;

● відсутність законодавчо визначених вимог до процедури включення відомостей про суб’єктів господарювання до Реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів, а також вичерпних умов та підстав для прийняття такого рішення.

Проте ухвалення Закону України «Про оборонні закупівлі» є одним із найважливіших стратегічних досягнень 2020-го року у сфері оборони. Цей закон докорінно змінює принципи організації та проведення закупівель для потреб оборони, забезпечує відкритість процедур, а також підвищує прозорість їх планування.

З огляду на важливість ефективної реалізації цих гарантій, закріплених Законом України «Про оборонні закупівлі», НАЗК надало розробнику рекомендації для доопрацювання положень проєктів актів.

Під час проведення експертизи НАЗК отримало пропозиції Фонду підтримки реформ в Україні та StateWatch, які надали експертну підтримку оцінці положень актів.

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»