НАЗК внесло приписи голові одеської митниці та голові суду через тиск на викривачів
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло приписи про усунення порушень та поновлення трудових прав двох викривачів їхнім керівникам: голові Одеської митниці та голові суду.
НАЗК виявило, що протягом 2017 – 2018 років керівництво викривача-митника тиснуло на нього таким чином:
● змінило умови праці;
● ініціювало дисциплінарні провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
● здійснило безпідставне переведення на іншу посаду.
Проти іншого викривача (судді) застосовано такі заходи впливу:
● зазначення прогулів у табелях обліку робочого часу без будь-яких причин;
● виплата неповної заробітної плати;
● безпідставна відмова в наданні невикористаних відпусток;
● перешкоджання підвищенню професійного рівня.
У приписах НАЗК вимагає усунути порушення трудових прав викривачів, а також притягнути до відповідальності осіб, винних у цих порушеннях.
НАЗК системно працює над захистом викривачів корупції. Зараз фахівці НАЗК беруть участь у 74 судових справах, які стосуються порушення прав викривачів.
Источник: nazk.gov.ua