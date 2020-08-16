НАЗК внесло приписи голові одеської митниці та голові суду через тиск на викривачів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло приписи про усунення порушень та поновлення трудових прав двох викривачів їхнім керівникам: голові Одеської митниці та голові суду.

НАЗК виявило, що протягом 2017 – 2018 років керівництво викривача-митника тиснуло на нього таким чином:

● змінило умови праці;

● ініціювало дисциплінарні провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

● здійснило безпідставне переведення на іншу посаду.

Проти іншого викривача (судді) застосовано такі заходи впливу:

● зазначення прогулів у табелях обліку робочого часу без будь-яких причин;

● виплата неповної заробітної плати;

● безпідставна відмова в наданні невикористаних відпусток;

● перешкоджання підвищенню професійного рівня.

У приписах НАЗК вимагає усунути порушення трудових прав викривачів, а також притягнути до відповідальності осіб, винних у цих порушеннях.

НАЗК системно працює над захистом викривачів корупції. Зараз фахівці НАЗК беруть участь у 74 судових справах, які стосуються порушення прав викривачів.

Источник: nazk.gov.ua

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