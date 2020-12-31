НАЗК встановило численні порушення у звіті партії одного з кандидатів у мери Києва

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило, що партія «Перемога Пальчевського» була профінансована на суму понад 32 млн грн 103 фізичними особами, які не мали значних доходів за останні три роки.

Також у своєму Звіті за ІІІ квартал 2020 року партія не вказала інформацію про пільгове розміщення зовнішньої реклами.

Так, партією було укладено договори про друк та розміщення реклами з низкою компаній, серед яких ТОВ «АЙ КЬЮ КОМЬЮНІКЕЙШНС». Партія та компанія фактично уклали договір на пільгових умовах з урахуванням ціни наданих послуг, однак відповідна інформація не була відображена у звіті партії. Сума наданої пільги за розрахунками Агентства складає понад 20,4 млн грн.

Отже, у діях партії виявлено можливі ознаки правопорушення, передбаченого статтею 159–1 Кримінального кодексу України — «Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму».

До того ж НАЗК виявило, що партія не вказала у звіті інформацію про витрати на рекламу на двох бігбордах.

«НАЗК уже повідомило правоохоронні органи про результати аналізу звіту. Це ще одне свідчення того, що після перезавантаження Агентство почало активніше працювати над виявленням порушень та ефективно співпрацювати з журналістами і громадськістю», — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

З висновком про результати аналізу звіту політичної партії можливо ознайомитися за посиланням. https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/480_Peremoga-Palchevskogo-1.pdf

Источник: nazk.gov.ua

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