НАЗК взялося за нардепку Королевську.

Справу про ухилення від сплати податків передають в САП.

Її звинувачують в незаконному збагаченні на 49,6 млн грн.

Батько Королевської прикупив цілий житловий комплекс за $2 млн, тоді як загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн.

На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що «не знає, звідки у її батька кошти». Попри це народна депутатка вказала факт користування домоволодінням в с. Лісники, що входить у татків комплекс, у своїй декларації за 2020 рік.

Крім того, ОПЗЖшниця забула вказати в декларації, що з 2005 року володіє ділянкою з будинком біля москви. І ще не змогла пояснити, де взяла 27 млн грн готівкою, які внесла в декларацію за 2020 рік.

Але посадити її за це все одно не вийде, бо ще до початку повномасштабного вторгнення Королевська втікла з країни і повертатись не збирається

Джерело: https://t.me/c/1636605494/415

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