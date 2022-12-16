Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:32
Просмотров: 88

НАЗК взялося за нардепку Королевську.

НАЗК взялося за нардепку Королевську.

Справу про ухилення від сплати податків передають в САП.

Її звинувачують в незаконному збагаченні на 49,6 млн грн.

Батько Королевської прикупив цілий житловий комплекс за $2 млн, тоді як загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн.

На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що «не знає, звідки у її батька кошти». Попри це народна депутатка вказала факт користування домоволодінням в с. Лісники, що входить у татків комплекс, у своїй декларації за 2020 рік.

Крім того, ОПЗЖшниця забула вказати в декларації, що з 2005 року володіє ділянкою з будинком біля москви. І ще не змогла пояснити, де взяла 27 млн грн готівкою, які внесла в декларацію за 2020 рік.

Але посадити її за це все одно не вийде, бо ще до початку повномасштабного вторгнення Королевська втікла з країни і повертатись не збирається

Джерело: https://t.me/c/1636605494/415

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.12 орієнтовно
Сегодня 10:24    45
ЗСУ так «насипає» рашистам, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил (АУДІО)
Сегодня 10:08    53
Колаборант став героєм муралу
Сегодня 09:44    83
Українці масово змінюють провайдерів домашнього інтернету
Сегодня 09:10    129
“То, что здесь — такого в чечне не было… Ответки от наших нет, просто убивают… Мы тут сидим неподготовленные…”
Сегодня 08:58    110
Patriot буде в Україні, а Україна - в НАТО. У цьому впевнений Дмитро Кулеба
Сегодня 08:36    103
Окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони
Сегодня 08:25    108
ISW, 15 декабря
Сегодня 08:15    102
«Всех стреляй, это враги»: жены оккупантов просят мужей убивать всех украинцев
Сегодня 08:14    127
"Россия проигрывает. И мир побеждает" - адмирал сэр Тони Радакин
Сегодня 08:02    133
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 