НАЗК у січні затвердило 23 висновки за результатами перевірки звітів політичних партій. У 3 партій виявлено ознаки кримінальних правопорушень

У січні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило 23 висновки за результатами аналізу звітів політичних партій.

З них у звітах трьох партій НАЗК виявило можливі ознаки кримінальних порушень, передбачених статтею 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії). Це партії «Рідне Закарпаття», «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» та «Партія Володимира Буряка «Єднання». Відповідні матеріали НАЗК направило до Національної поліції. За двома такими повідомленнями Національна поліція вже розпочала досудове розслідування.

Ознаки яких правопорушень знайшли фахівці НАЗК у звітах партій?

Найчастіше НАЗК передає до Національної поліції матеріали щодо фактів, пов’язаних з невідповідністю суми нарахованого доходу фізичних осіб протягом останніх 3-х років сумі їхніх внесків на користь партії.

Тобто, певні особи здійснюють значні внески на рахунок партії (іноді це сотні тисяч гривень), хоча за останні 3 роки суми отриманих ними доходів не дозволили б їм здійснювати такі витрати.

Це може свідчити про фактичне розпорядження коштами третіх осіб для того, щоби приховати інформацію про реальні джерела фінансування партії.

«Поширеною також є практика, коли політичні партії укладають з суб’єктами господарської діяльності (підприємствами) договори на розміщення зовнішньої реклами на пільгових умовах – за ціною, нижчою за ринкову вартість. Це у розумінні Закону України «Про політичні партії в Україні» є внеском на користь партії. Проте політичні партії не розраховують та не зазначають у звітах інформацію про одержані пільги за Методологією. Тобто фактично суб’єкти господарської діяльності здійснюють підтримку політичних партій на матеріальній основі, розміщуючи їхню зовнішню рекламу на пільгових умовах, але партії свідомо чи несвідомо не відображають такі внески у звітах», – зазначає керівниця Департаменту запобігання політичній корупції Ганна Чорнуцька.

Крім того, під час перевірки НАЗК встановило порушення щодо порядку подання звіту політичної партії (ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212-15 КУпАП). У зв’язку з цим щодо керівників партій складено та направлено до суду 15 адміністративних протоколів.

Загалом НАЗК перевірило вже 522 звіти політичних партій, поданих за 2020 рік, що становить понад 90% від загальної кількості поданих звітів.

Ознайомитися з висновками можливо за посиланням. https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/analiz-zvitiv-politychnyh-partij-2/

Источник: nazk.gov.ua

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