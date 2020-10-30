НАЗК закрив доступ до Реєстру декларацій на виконання рішення КСУ

На виконання рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) сьогодні, 28 жовтня, о 19:00 закриває доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Це означає, що державні органи та громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій посадовців, а НАЗК припиняє їхню перевірку, зберігання та оприлюднення.

«Це нищівна поразка антикорупційної реформи в Україні. Сподіваємося, що законодавці не ігноруватимуть цю ситуацію, а в України ще буде шанс на державний апарат без корупції», — зазначив Голова НАЗК.

Дивіться відео з Головою НАЗК з коментарем про Рішення Конституційного Суду України та закриття доступу до Реєстру декларацій тут.

Ознайомитися з Наказом про закриття Реєстру можна за посиланням. https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Nakaz-492.pdf

Источник: nazk.gov.ua

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