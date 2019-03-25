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Назло пропаганде: Жители ОРЛО наперегонки бегут в Украину. ВИДЕО

Назло пропаганде: Жители ОРЛО наперегонки бегут в Украину. ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое на украинском КПВВ в Станице Луганской во время открытия пункта пропуска в 6:00 утра. На ролике видно, как жители неподконтрольной территории наперегонки бегут к украинскому пункту пропуска, чтобы занять места в начале очереди и быстрее попасть на территорию, подконтрольную правительству. Видео опубликовал сайт «Восточный вариант».

Первыми попасть на украинскую территорию при этом стараются мужчины с тележками-кравчучками, которые занимаются закупками мелких партий более дешевых и качественных украинских продуктов и перевозкой их в ОРЛО.

Такая картина, отмечает издание, явно противоречит позиции лидеров ОРДЛО и пропаганде, рисующей картинку чрезмерного процветания в «республиках».

По сообщению очевидцев, картина, подобная той, которая попала на видео, наблюдается на КПВВ ежедневно. Точная дата съемки видео не известна.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ордло

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