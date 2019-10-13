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Названо число военных, пропавших без вести в Донецкой области

Названо число военных, пропавших без вести в Донецкой области

В течение 2014-2019 годов в Донецкой области зарегистрировано более 200 без вести пропавших военнослужащих.

Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУНП в Донецкой области.

«В результате проверки по учетам ЕИС [единая информационная система] МВД Украины установлено, что в течение 2014-2019 годов с момента первой поисковой операции зарегистрировано 201 без вести пропавшего военнослужащего», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 октября 2019 года остается неустановленным местонахождение 20 военнослужащих, без вести пропавших в Донецкой области.

Напомним, как сообщала группа ИС, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести — 258 человек, незаконно лишены свободы — 223 человека.

Источник: sprotyv.info

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