Названо країну, яка постачала зброю Вірменії напередодні конфлікту з Азербайджаном

Спочатку азербайджанські медіа, а потім і офіційні представники на початку тижня стверджували: напередодні та в розпал нещодавнього збройного протистояння на кордоні Азербайджану і Вірменії, з Сербії до Вірменії була доставлено ​​велику кількість боєприпасів, повідомляє «Балканський оглядач».

Заступник міністра закордонних справ Халеф Халефов заявив, що у Азербайджану є достовірна і перевірена інформація про те, що велика партія боєприпасів, що складається з мін та снарядів різного калібру, була відправлена з Сербії до Вірменії.

Азербайджанський МЗС в зв’язку із ситуацією запросив на розмову повіреного у справах Посольства Республіки Сербія в цій країні Даницю Вейнович.

Згодом віце-прем’єр-міністр Сербії та міністр торгівлі, туризму та телекомунікацій Расим Ляїч підтвердив, що Сербія постачала зброю до Вірменії, однак зазначив, що йдеться лише про стрілецьку зброю, поставки якої відбулися лише в травні та червні.

«У цьому 2020 році зброю експортувала до Вірменії приватна компанія, державні компанії в цьому не брали участі. Я не можу сказати, про яку компанію йдеться, але відомо, що вона експортувала в основному гвинтівки та пістолети, що вартість партії менше мільйона євро і що товар був доставлений у два раунди, у травні та червні», — заявив Ляїч журналістам.

Дозвіл на експорт зброї було отримано від усіх відомств, включно зі спецслужбами, зазначив він.

«Ні ЄС, ні США, ні Росія не вводили санкцій проти Вірменії, тому дуже складно відхилити пропозиції цієї країни про покупку зброї», — підкреслив міністр торгівлі Сербії.

Азербайджанські та сербські опозиційні медіа стверджують, що до постачання зброї до Вірменії має відношення «збройний барон» Слободан Тешич, проти якого вже кілька років діють санкції США.

Источник: sprotyv.info

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