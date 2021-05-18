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Названо райони ООС, де російські окупанти найчастіше застосовують снайперів

Названо райони ООС, де російські окупанти найчастіше застосовують снайперів

В цьому році відмічається активне застосування снайперських груп противника, у тому числі зі складу сил спеціального призначення збройних сил РФ, повідомляє Telegram-канал «ДвіЩ».

Відомо, що озброєні вони далекобійними снайперськими ґвинтівками калібру 12,7 мм та оснащених комплексами контрснайперської боротьби. Найгарячішими місяцями, коли ворожі снайпери були особливо активні, були лютий і квітень. У ці місяці зафіксовано 13 та 10 снайперських обстрілів відповідно. Всього з початку року російсько-окупаційні війська застосовували снайперів 37 разів.

Названо райони ООС, де російські окупанти найчастіше застосовують снайперів

Найбільш небезпечними районами, де активно працюють ворожі снайпери залишаються, Бахмутський, Торецький, Авдіївський та Маріупольський напрямки.

Источник: sprotyv.info

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