Названо райони ООС, де російські окупанти найчастіше застосовують снайперів

В цьому році відмічається активне застосування снайперських груп противника, у тому числі зі складу сил спеціального призначення збройних сил РФ, повідомляє Telegram-канал «ДвіЩ».

Відомо, що озброєні вони далекобійними снайперськими ґвинтівками калібру 12,7 мм та оснащених комплексами контрснайперської боротьби. Найгарячішими місяцями, коли ворожі снайпери були особливо активні, були лютий і квітень. У ці місяці зафіксовано 13 та 10 снайперських обстрілів відповідно. Всього з початку року російсько-окупаційні війська застосовували снайперів 37 разів.

Найбільш небезпечними районами, де активно працюють ворожі снайпери залишаються, Бахмутський, Торецький, Авдіївський та Маріупольський напрямки.

Источник: sprotyv.info

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