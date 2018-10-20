Названы 4 версии причин катастрофы Су-27 на Винниччине

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал 4 основные версии причин падения истребителя Су-27 ВВС Украины во время учений "Чистое небо-2018" в Винницкой области.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

"Сейчас отрабатывают 4 основных версии - человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе", - подчеркнул Матиос.

По его словам, ресурс разбившегося самолета после модернизации был продлен на 12 лет, с момента капитального ремонта в июле Су-27 налетал 20 часов.

Как сообщалось, около 17 часов 16 октября в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27.

Позже стало известно, что на месте падения военного самолета спасатели нашли тела двух пилотов. Один из погибших – заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" Иван Петренко, второй – военнослужащий ВВС Национальной гвардии США.

Несмотря на падение истребителя, совместное руководство учений "Чистое небо – 2018" приняло решение продолжить полеты всех типов авиатехники.

Американский пилот Сет Неринг, погибший в катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области 16 октября, впервые участвовал в зарубежных учениях и впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ.

Агентство Телевидения Новости