Названы причины исчезновения воды в колодцах: бытовые отходы, выгребные ямы возле них и антисанитария во дворах

Большинство жителей Харьковской области жалуются на низкий уровень и плохое качество воды в своих колодцах. В тех районах, где есть промышленые объекты, обвиняют именно их. Но аналогичные проблемы на других территориях доказывают обратное. Истинными причинами водных проблем эксперты называют деятельность самих жителей и несоблюдение ими санитарных правил при оборудовании колодцев.

Я, когда работала в "Берминводах", носила воду в лабораторию проверять. Вода отличного качества, хоть по цвету - желтоватая, но дело в том, что здесь рядом находятся луга. Правда, уровень воды упал из-за жары, - рассказала Любовь Бондаренко.

В пгт Пересечное в каждом дворе есть колодец и колонка. Виктор Ковалев рассказывает, что раньше у него был колодец с хорошей водой, но в последние годы она испортилась. Каждые пять лет мужчина чистил колодец, вода не улучшилась. В этом году пробил колонку на 6,5 метра - там вода чистая и вкусная. А в колодце глубиной 4,5 метра - мутная и непригодна для питья.

Жителям села Коломак вода поступает из водонапорной башни, она очищается и обрабатывается. Забор воды производится на глубине 50 м. Есть здесь и колодцы.

Я из-под крана воду пью, мы кипятим ее на чай. Конечно, когда меняют водопровод, может течь рыжая жидкость. Когда хочется пить и рядом есть колодец, можно набрать там воды. По вкусу в воде не чувствую ничего неприятного, - утверждает местная жительница Елизавета Шевченко. - Впрочем, культуры у людей не хватает, особенно во время отдыха на крупных водоемах: плывешь, а там - бутылка или бычок кто-то бросил.

Елена и Любовь Картцевы из села Нижняя Озеряна рассказывают, что вода в колодцах лучше, чем в скважине.

Не знаю, в скважине мне не нравится - есть налет, - говорит Елена.

Ситуация с чистотой воды стабильно проблемная. По состоянию на сегодня воды Харьковщины мониторим в 33 точках. Анализ выполняет Северско-Донецкая лаборатория. Качество водоемов в Харьковской области стабильно, но оно не радует. Реки грязные по некоторым категориям. Чистых у нас, к сожалению, нет, - говорит начальница отдела ведения водного кадастра и мониторинга вод Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области Ольга Жилодченко.

По ее словам, на качество воды в Харьковской области влияют сбросы сточных вод коммунального хозяйства. Река Лопань ежегодно принимает 50-55 миллионов кубометров сточных вод городских очистных сооружений Харькова, река Уды - вполовину меньше.

За 2019 год в Харьковской области сброшено порядка 118 тонн нефтепродуктов, город "слил" 116 тонн. Источником нефтепродуктов являются мойки автотранспорта, СТО, экологическая несознательность граждан, - отмечает Жилодченко.

Качество воды в области - комплексный вопрос. Сельское хозяйство использует гербициды, пестициды, средства защиты животных. Лес вырубается, нет буферной зоны между зонами деятельности человека и рекой, а должны быть луга, лесные массивы. Водоохранные зоны зачастую застроены. И после каждого дождя все, что разлилось во дворах, течет в реки.

Сельское хозяйство - это и животноводческие фермы, а там - гноехранилища и сточные воды. Выращивают аквакультуры, есть рыбное хозяйство. В прошлом году более двух миллионов кубометров загрязненных сточных вод сбросили в водные объекты, это остатки кормов, антибиотики, - перечисляет Ольга Жилодченко.

Чтобы проверить качество воды в Харьковской области, специалисты провели эксперимент, взяв пробы воды в селах Нижняя Озеряна (из скважины) и Коломак (из колодца). Рядом с этими селами добывают газ. И третий населенный пункт - Пересечное. Образцы были отправлены на исследование в лабораторию компании Ecosoft.

Результаты следующие. Вода из сел Нижняя Озеряна и Коломак - в норме по нитратам, 41 и 43 мг/л (при норме 50 мг/л). Незначительно увеличены показатели жесткости - это соли магния и калия в воде, образующие накипь. А вот в Пересечном, где нет промышленности, нитраты превышают норму. В воде из скважины - 69 мг/литр, а в колодце - более чем двукратное превышение нормы, 104 мг/л.

Как следует из комментария лаборатории, "нитраты отличаются разнообразием токсичного влияния на организм человека; способствуют развитию патогенной кишечной микрофлоры, в результате чего происходит интоксикация организма; повышают риск возникновения раковых опухолей желудочно-кишечного тракта человека".

Еще один вопрос - исчезновение воды вблизи населенных пунктов на Харьковщине. Алексей Крайнюков, профессор кафедры экологической безопасности учебно-исследовательского института экологии Харьковского национального университета им. Каразина, основной причиной исчезновения считает бесконтрольную откачку воды. Грунтовые воды - величина конечная. И чем больше вокруг водозаборных скважин, тем быстрее ресурс исчерпывается. Из-за этого мелеют озера и колодцы, которые раньше питались подземными водами.

Учитывая, что идет бесконтрольная откачка подземных вод, подпитки нет, - говорит ученый.

Другие ученые это подтверждают: откачка приводит к серьезным проблемам с водоснабжением.

В сельской местности применяются насосы, опускают их в колодцы. Насосы очень быстро выкачивают колодезную воду, которую используют для поливов. Когда в колодцах она заканчивается, рядом бурят скважину, чем понижают уровень грунтовых вод. И у соседки, к примеру, вода в колодце просто исчезает. Правильно оборудованная скважина - это когда верхний горизонт изолируется путем постановки обсадной колонны и цементации затрубного пространства. После этого грунтовые воды не поступают в нижний горизонт. Коллизия в том, что такая скважина может быть одна на сотню, - говорит доктор геологических наук, глава лаборатории качества воды "ПЛАЯ" Валерий Яковлев.

Специалисты напоминают: двор и колодец связаны, поэтому лучше ничего вредного рядом с источником воды не лить.

Санитарная защитная полоса для скважины глубиной 20 м - в радиусе 30 м. Не должно быть туалета, а только озеленение и чистота, - говорит Ольга Жилодченко.

Также на качество подземных вод влияют мусорные полигоны.

Если сами местные жители устраивают произвольные несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, скорее всего - в каких-то балках, это может влиять на качество подземных вод, - отмечает Алексей Крайнюков. - Также влияют выгребные ямы. Если их строят нормально, с кирпичом и гидроизоляцией, ничего особо опасного не случится. При обработке огорода колодцы надо чем-то накрывать и делать так, чтобы удобрения и химикаты не попадали в открытый колодец. За источником воды необходимо ухаживать. Дно, стенки колодцев нужно постоянно чистить, от этого зависит количество нитратов в воде. У каждого водопункта, которым человек пользуется для питья, должна быть территория, но на ней нельзя ничего складировать. Колодцы и скважины соседствуют с выгребными ямами - я это неоднократно наблюдал. Люди это между собой не связывают, а в природе все иначе. В конце концов, жители начинают пить свои стоки, - резюмирует Валерий Яковлев.

Источник: sq.com.ua

Автор: Анна Тихон

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