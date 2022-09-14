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Нібито, окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму

Нібито, окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів. Щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних", - написав він.

Також він рекомендує заховати свої автомобілі:

Власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі".

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16957

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