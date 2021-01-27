НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским: документ

Национальный банк Украины (НБУ) уведомил банки о санкциях введенных США против народного депутата Александра Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами. Соответствующее письмо НБУ есть в распоряжении LIGA.net.

В санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от Слуги народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кроме того под санкциями оказались ООО "Эра Медиа", ИА "Онли Ньюз", ООО "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в санкционный список в сентябре 2020 года).

"В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", – сказано в письме.

Ранее Дубинский сообщил, что monobank предложил ему закрыть свой счет. "Работники... Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем", – написал Дубинский в Facebook.

● Осенью 2019-го Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами. Дубинский тогда объяснил, что все это имущество принадлежит его семье еще с конца 1990-х.

● 11 января 2021 года США ввели санкции против Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача прямо назвали "российским агентом". Дубинского обвинили в участии в скоординированном распространении сфальсифицированных и необоснованных обвинений против на тот момент кандидата в президенты Джо Байдена. Дубинский заявил в ответ, что США пользуются "лживыми доносами" ЦПК.

● 13 января глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США, а уже 19 января Офис генпрокурора открыл против Дубинского два уголовных дела.

● 25 января президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа просил депутата Александра Дубинского выйти из фракции, но тот отказался.

Источник: liga.net

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