НБУ про відсторонення Рожкової: Суди стають інструментом тиску на Нацбанк

У Національному банку України занепокоєні ситуацією, щодо вироку баришівського районного суду про заборону Катерині Рожковій виконувати обов’язки заступника голови державного регулятора. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Згідно з повідомленням, до Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки.

“Відповідно до процесуального кодексу ухвала суду підлягає виконанню негайно, тобто одразу після отримання. Проте, наразі ми ані отримували, ані були присутні при винесенні будь-якої ухвали про заборону членам Правління Національного банку здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить її в передбаченому законом порядку. Крім того, Національний банк готовий вивчити наявність ознак, що можуть свідчити про неправосудність таких дій судді, а отже і підстав для звернення зі скаргою на дії судді та звернення до правоохоронних органів”, – зазначив начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У відомстві зазначають, що “Національний банк занепокоєний ситуацією, коли українські суди дедалі частіше стають інструментом тиску на роботу центрального банку. Ці обставини вкотре наглядно підтверджують необхідність завершення розпочатої судової реформи для запобігання корупційного використання судової системи як інструменту політичного тиску на органи державної влади”.

Своєю чергою заступник глави НБУ Катерина Рожкова у Facebook у відеозверненні заявила, що рішення Баришівського районного суду Київської області ще не отримувала, але у разі отримання, буде його оскаржувати.

Раніше Катерина Рожкова наголосила, що денаціоналізація ПриватБанку матиме швидкий негативний вплив на співпрацю з МВФ, оскільки перекреслить всі зобов’язання, які Україна брала на себе як держава.

Як відомо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію банку.

Однак 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізосіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Источник: uatribune.com

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