Нічні обстріли Харкова: є постраждалі

Сьогодні зранку ворог знову підступно обстріляв мирне населення Харкова. Близько 6 ранку зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ’янському районах міста.

У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ’янському – будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили в 2 приватних будинки.

Станом на зараз відомо про 1 загиблу жінку, вона була охоронцем в закладі освіти. На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється.

Протягом доби російські окупанти продовжували гатити із артилерії по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, горіла трава та пшениця у полі. У Золочевській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та полях.

У Печенігах, Чугуївського району поранення отримав 68-річний чоловік.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших захисників з танків, реактивної та ствольної артилерії, використовує літаки та вертольоти.

У районі Ізюма ворог намагався наступати на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка. Всюди наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости