Нічні удари по Дніпру, Луцьку, Маріуполю

У Луцьку, повідомляють про 4 вибухи. Ймовірно, біля заводу, який працює на авіаційну промисловість України та аеропорту. Чорний дим бачили у житлових районах.

У зв’язку із вибухами тепловики тимчасово призупинили роботу двох котелень на вулицях Карбишева та Арцеулова. Відновлення роботи котелень – після стабілізації ситуації.

Згодом у Волинській ОДА додали, що внаслідок вибухів на аеродромі поблизу Луцька, за попередньою інформацією, двоє загинуло, четверо поранених уточнюється. Наразі ліквідується пожежа.

У Новокодатському районі Дніпра сталося три авіаудари по місту біля дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку, також росіяни потрапили у взуттєву фабрику, вона спалахнула. Попередньо 1 особа загинула.

У той час, коли глава МЗС РФ Сергій Лавров проводив переговори з українським колегою, російська авіація скинула некеровану 1000-кілограмову бомбу на житловий район у центрі Маріуполя.Про це повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов,”Російська авіація під час “переговорів”Лаврова продовжує бомбардувати українські міста. Новий удар некерованою бомбою в тисячу кілограмів по Маріуполі – прямо по житловому району в центрі міста, жодних військових об’єктів тут і близько немає. Звичайний фашизм. Сьогодні знову в Маріуполі вбито багато мирних” мешканців. Вже 9 днів місто захищається в повному оточенні”, – зазначив Юрій Бутусов

Обстрілювати Маріуполь ворог продовжив й вночі

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