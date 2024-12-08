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Нічна атака дронів на Україну: ППО збила 28 цілей

Нічна атака дронів на Україну: ППО збила 28 цілей

У ніч на 8 грудня, починаючи з 20:30 7 грудня, противник атакував Україну 74 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Райони пусків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Станом на 8:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині,  пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

Агентство Телевидения Новости

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