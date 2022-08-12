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Нічний обстріл Харкова: по місту запустили 4 ракети

Нічний обстріл Харкова: по місту запустили 4 ракети

Обстріл стався близько трьої ночі.

О 02:51 ракетний обстріл Харкова. Попередньо п’ять вибухів, «прильоти» у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському. Більш повна інформація буде вранці, – написав мер Харкова Іор Терехов в соцмережах

Минулої ночі росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Із Бєлгорода було випущено одразу 4 ракети.

Близько 3 ночі 2 ракети, попередньо – С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади.

У той же час в Новобаварському районі ракета влучила в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею. Осколки пошкодили фасад. Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі. На щастя, без постраждалих, уточнили в ХОВА

Агентство Телевидения Новости

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