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Нічний обстріл Харкова

Нічний обстріл Харкова

Ракетный обстрел Холодногорского района. «Прилеты» по многоэтажным жилым домам,– сообщает Игорь Терехов.

Последствия ночного обстрела Холодногорского района. 

В доме, где были заблокированы жители, наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им. 

По другому адресу один раненый. 

В обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи, лестничные клетки.

На данный момент известно о четырех «прилетах» ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов. А еще один - на инфраструктурный объект - там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе.

Нічний обстріл Харкова Нічний обстріл Харкова Нічний обстріл Харкова

Джерело: https://t.me/truexakharkiv/18358

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