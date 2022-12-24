Не хватает пушечного мяса, оружия и связи: рашисты на Донецком направлении жалуются родственникам, что их истребляют

По данным «ИС», в телефонных разговорах с близкими оккупанты рассказывают о проблемах на фронте.

Так, военный рф Александр сообщил знакомому, что находится на 1-й линии обороны, каждый день количество военных уменьшается, присылают новых раз в месяц, но их хватает не на долго, в взводе их осталось 18, было 28, в 1-м взводе осталось 9 военных, во роте осталось 50 из 120 человек.

Военнослужащий по имени Евгений пожаловался собеседнику, что у них «пида.ское» командование, что он сидит на обороне уже месяц, нет воды, ежедневно обстреливают, особенно свои. Два дня назад свои два часа обстреливали. Танк 40 минут стрелял, они не могли с командованием связаться по рации. Говорит, что был взвод 27 человек, сейчас довозят. Техники нет. Сейчас у него пулемет и К-2, предыдущие два пулемета уничтожены.

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/

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