Не отпускает: Путин опять заявил, что украинцы и русские — «один народ»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сформировалась «на краю Российской империи».

Об этом, как передает УНИАН, он сказал на Петербургском международном экономическом форуме. При этом лидер страны-агрессора отметил, что украинцы, русские и белорусы якобы являются одним народом, однако «оснований для государственного объединения нет».

«В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь по сути вошла в состав империи. Они же не входили как украинцы – русские. Там определялась история, язык, вера, религия, все считали себя русскими… Украина – у края, на краю империи все это формировалось», – утверждает российский глава.

«Близость [Украины] к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного», – добавил Путин.

По его словам, перед Первой мировой войной некоторые страны, которые планировали воевать с Россией, начали развивать идею украинской идентичности, «расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать».

«Ну эту идею подхватывали, развивали… То же самое с Беларусью», – сказал Путин.

Источник: sprotyv.info

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