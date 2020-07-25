Не приняли пациента с COVID: комментарий Харьковского горсовета

Городская клиническая больница №7 не приняла 39-летнего пациента, который 23 июля скончался в областной инфекционной больнице, поскольку это не было согласовано и противоречит приказам. Об этом сообщила заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, пишет "Суспільне".

"Руководство областной инфекционной больницы нарушило элементарные правила перевода больных из больницы в больницу. Если у них возникло подозрение по каким-то другим заболеванием, которое требует перевода больного в другую больницу, как минимум, это согласуется с той больницей, в которой человека надо перевести", - сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, 7 больница "не имеет права" принимать больных с COVID.

"Это на уровне национального законодательства, это практически многопрофильная больницы. Они по приказу не имеют права принимать этих людей", - сказала Горбунова-Рубан.

Пациента, по словам заместителя мэра, консультировал врач с 7-й больницы.

"Дал ему все необходимые назначения и речь о переводе вообще не шла, потому что там форма инсульта такая, которую даже дома можно лечить. По крайней мере такой диагноз был поставлен", - добавила она.

Источник: sq.com.ua

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