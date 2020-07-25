Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 31

Не приняли пациента с COVID: комментарий Харьковского горсовета

Не приняли пациента с COVID: комментарий Харьковского горсовета

Городская клиническая больница №7 не приняла 39-летнего пациента, который 23 июля скончался в областной инфекционной больнице, поскольку это не было согласовано и противоречит приказам. Об этом сообщила заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, пишет "Суспільне".

"Руководство областной инфекционной больницы нарушило элементарные правила перевода больных из больницы в больницу. Если у них возникло подозрение по каким-то другим заболеванием, которое требует перевода больного в другую больницу, как минимум, это согласуется с той больницей, в которой человека надо перевести", - сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, 7 больница "не имеет права" принимать больных с COVID.

"Это на уровне национального законодательства, это практически многопрофильная больницы. Они по приказу не имеют права принимать этих людей", - сказала Горбунова-Рубан.

Пациента, по словам заместителя мэра, консультировал врач с 7-й больницы.

"Дал ему все необходимые назначения и речь о переводе вообще не шла, потому что там форма инсульта такая, которую даже дома можно лечить. По крайней мере такой диагноз был поставлен", - добавила она.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 липня
Сегодня 06:51    36
На перекрестке проспектов Тракторостроителей и Юбилейного запрещается движение транспорта
Сегодня 06:41    50
Коронавирус в Харькове: статистика на 24 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:20    76
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:10    70
Уборка озимой пшеницы. Тюковка соломы (ВИДЕО)
24.07.2020 09:00    162
Через порушення правил пожежної безпеки на Харківщині можуть закрити ліцей (ВІДЕО)
24.07.2020 08:40    218
Пассажиров песочинского автобуса испугал взрыв
24.07.2020 08:14    294
За 2 роки 20 засідань, жодне з яких не відбулося: що буде зі справою Добкіна (ВІДЕО)
24.07.2020 07:47    180
Вода из колодцев Харьковской области опасна - лабцентр
24.07.2020 07:20    258
Чернобыльской больнице в Харькове нужны медсестеры
24.07.2020 06:53    146
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 