Не пропустил авто: в Змиевском районе погиб велосипедист

Накануне в 15:00 в поселке Слобожанское Змиевского района водитель Volkswagen Passat сбил велосипедиста: 70-летний пострадавший скончался в машине скорой помощи.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что управлявший велосипедом мужчина, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю, двигавшемуся во встречном направлении.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости