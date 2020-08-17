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Не пропустил авто: в Змиевском районе погиб велосипедист

Не пропустил авто: в Змиевском районе погиб велосипедист

Накануне в 15:00 в поселке Слобожанское Змиевского района водитель Volkswagen Passat сбил велосипедиста: 70-летний пострадавший скончался в машине скорой помощи.  

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что управлявший велосипедом мужчина, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю, двигавшемуся во встречном направлении.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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