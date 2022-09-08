В Вильнюсе прошел объединенный съезд разъединенной российской оппозиции. Прошел «по системе ППР». Если кто не знает, так в советских институтах расшифровывали занятия по партийно-политической работе: «Посидели, Поп…здели, Разошлись». Большинство собравшихся так и не поняли, на хрена они собрались: съезд не пришел к единому мнению практически ни по одному из обсуждаемых вопросов. За исключением одного, выраженного словами обладателя громкого титула «Президент Anti-Corruption Foundation» г-на Леонида Волкова: «Обвинять россиян в том, что они не свергли Путина – днище». Под этим подписалось бы практически всё днище… - пардон, вся российская оппозиция и ее питательная среда – прославленная русская интеллигенция, чьим святым именем принято клясться и гордиться любому русскоязычному человеку.

А что, кто-то кого-то обвиняет в том, что «не свергли»? Если так, то обвинение действительно глупо. Русских (именно русских, а не абстрактных «россиян») – как народ в целом, так и его передовой научный/культурный/технологический авангард, именуемый интеллигенцией, следует обвинять вовсе не в том, что «не свергли», а в том, что «вырастили Путина». Потому что Путин, дорогие бывшие друзья и соотечественники, – это вы. Своему надменно-жлобскому отношению к окружающим народам Путин научился у вас. Вернее, у вас и у ваших предтеч, с чьих немудреных лир и литавр последовательно и упрямо звучала «гулкая нота национального самообожания» (В. Жаботинский).

Путин учился у Грибоедова и Пушкина, Гоголя и Некрасова, Тютчева, Достоевского и т.д., и т.п. Учился у тех, для кого француз – не француз, а «французишка, французик из Бордо», немцы – тупые филистеры, англичане высокомерны и напыщенны, «итaльяшkи» легковесны, ну а прочие «япoшkи», «чучмekи», «xoxлы» и «бульбaши» и вовсе плевка не стоят.

Скажете: эк куда хватил! Когда он жил, этот Грибоедов? Ладно. А вполне современный и безумно популярный в «простом народе» Михаил Задорнов с его знаменитым «Они же тупыыые…» и восторженными ответными аплодисментами переполненного зала – это не условный «путин»? А оппозиционный поэт и гражданин Дмитрий Быков, походя назвавший казахов «косоглазыми гастарбайтерами», а потом удивлявшийся, как это они осмелились обижаться?

А народный артист Олег Табаков, поделившийся с миром своим мнением об украинцах аж двумя веками позднее Грибоедова? Поделившийся не в кино, где исполнял роли эсэсовца Шелленберга или русского барина, уверенного, что «чумазый не может играть на пианино», а вполне себе в жизни:

«Я жалею их, понимаете? – сказал в 2015 году этот светоч великой русской культуры. - Они в каком-то смысле убогие. Беда же настоящая заключается в том, что во все времена их лучшие представители интеллекта, литературы – они по сравнению с русскими были где-то на второй или третьей позиции. Они и так не очень просветленные…»

Это, по-вашему, не «путин»?

А Лунгин, Баталов, Хазанов, Кара, Гергиев, Соломин, Башмет, Лещенко, Спиваков, Бортко, Учитель, Фокин, Боярский, Церетели, Цискаридзе, Шахназаров, Бурляев, Хотиненко, Чурсина – и еще сотни «деятелей культуры», подписавшие годом позже «крымнаша» письмо с поддержкой имперской экспансии – это тоже не «путин»? Тогда, в 2015-ом, еще никто не зажимал в тиски их творческие бубенцы, никто не заставлял брать ручку под дулом пистолета или под угрозой увольнения: они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так думали! Думали так во время нападения на Грузию, думали так во время оккупации Донбасса и думают так прямо сейчас, уже после Бучи и Ирпеня. «Путины» вырастают из этой грибницы национальной исключительности с неизбежностью грибов после дождя.

Путин, как и русский фашизм Дугина – прямое следствие глубинных, прочно укорененных умонастроений «святой русской интеллигенции». В этом и заключается ее истинная вина как минимум двухвековой длины. В этом – а не в том, что «не свергли». В этом – а не в нынешней реинкарнации «путина» – кроется суть проблемы. Ну, допустим, срежет заговор/болезнь/история выращенную вами же поганку – и что? Из вышеупомянутой грибницы рано или поздно вырастет новый мухомор – возможно, еще более отвратительный. Нынешний конкретный В.В. Путин – ваш посланец, ваша марионетка и виноват разве лишь в том, что не слишком умело реализует вашу коллективную волю, ваше коллективное бессознательное. Это ведь вы послали его «собирать земли». Вы послали, а он не смог.

Беда России, как очень точно заметил кто-то, заключается в том, что ее амбиции не соответствуют реальным возможностям. Амбиции на мировое лидерство – при безнадежном отставании в науке и технологии. Амбиции на державную мощь – при трети населения, не знающего, что такое унитаз. Амбиции на общечеловеческую духовную миссию – при поразительной убогости поля своих, незаимствованных идей. Амбиции на великую культуру – при бьющей в глаза вторичности ее классиков.

Российская интеллигенция страдает тем же синдромом. Ее, как и страну в целом, может излечить только одно лекарство: осознание своих реальных возможностей и соответствующая корректировка амбиций. Вопрос лишь, что может привести к такому осознанию. Военное поражение? Само по себе – вряд ли. Российские амбиции получали по мордам в Крымской и в Японской войнах, в Первой мировой и в Афганистане; они на время отползали, утирали кровавую сопатку и вновь перли вперед. Политический или экономический крах? Сам по себе – тоже вряд ли. Отравленный амбициями народ готов дохнуть с голоду, питаясь лишь бессмысленной верой, что «может повторить».

Что ж тогда? Ответ лежит на поверхности: имперский нарратив, имперский комплекс и имперская ментальность невозможны без наличия империи. А потому необходимым и достаточным условием реальных перемен является ее окончательный распад, то есть возвращение России в естественные исторические границы Московии 16-17 веков: от Архангельска до Ставрополья с севера на юг и от Беларуси до Поволжья с запада на восток. Лишь тогда это дикое, большей частью неосвоенное пространство слепых амбиций и спящего разума перестанет порождать чудовищ, угрожающих всему человечеству.

Джерело: facebook.com

Автор: Aleks Tarn

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