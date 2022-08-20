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Не Суркисами едиными: ГБР расследует дело украинских нардепов и олигархов, которые оказались за границей после начала войны в Украине

Не Суркисами едиными: ГБР расследует дело украинских нардепов и олигархов, которые оказались за границей после начала войны в Украине

По данным УП, в списке 84 фигуранта, среди которых Абрамовичи, Суркис, Столар, Ермолаев, Вязмикины и многие другие. Производство открыто по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Многие из этих лиц военнообязанные украинцы, которые могли воспользоваться своим положением и статусом ради пересечения границы уже после начала войны.

Джерело: https://t.me/vekha/46498

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