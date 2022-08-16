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«Не такий страшний чорт»: Кулеба розповів, як Лавров сіпався на перемовинах у Туреччині

«Не такий страшний чорт»: Кулеба розповів, як Лавров сіпався на перемовинах у Туреччині

Глава МЗС РФ Сергій Лавров був не впевнений у собі на весняних переговорах в Анталії та повторював пропагандистські тези про нібито «нацизм» в Україні.

«Ну, перше скажу вам: не такий страшний чорт, як його малюють. Він був не впевнений у собі. Він дотримувався суворо, стовідсотково офіційної лінії: «неонацисти»...», – сказав голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю Гордону

За його словами, Лавров називав «фейками» фото з розбомбленого російськими військами пологового будинку в Маріуполі, почав розповідати про нібито «утиски російської мови».

За словами глави МЗС, Лавров сильно смикався під час переговорів.

«Тому, в принципі, якщо не мати страху перед росіянами, їх можна перемагати. У тому числі за переговорним столом. У нас цього страху немає. Нас війна позбавила страху. Війна, яка почалася в 14-му році ще», – підсумував глава МЗС.

Джерело: https://t.me/spravdi/15400

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