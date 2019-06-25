"Не технічна помилка": у ЦВК пояснили, чому партії Саакашвілі відмовили в реєстрації на вибори

Політсила порушила вимоги статуту, вказавши сумнівну дату проведення з'їзду

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі має намір оскаржити недопуск кандидатів від його політсили до парламентських виборів. Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Водночас, у Центрвиборчкомі "5 каналу" повідомили, що для відмови була причина. І вона полягає у порушенні вимог статуту партії.

У пакеті документів, який "Рух нових сил" направив до ЦВК, ішлося про розгляд на з'їзді цієї політсили у травні питань участі партії в позачергових виборах народних депутатів України. Попри те, що на той час дата виборів була невідома.

"Або це є підробкою документів, або якісь недоліки, які були порушені в рамках діяльності цієї партії – нам невідомо. Але ми бачимо, що це не технічна помилка, оскільки в трьох місцях є посилання на документ. Він нам надісланий, тому, на жаль, ЦВК жодного іншого рішення і прийняти не могла, як відмовити", – прокоментувала секретарка ЦВК Наталія Бернадська.

Нагадаємо, за рішенням Печерського райсуду Києва, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі може законно балотуватися у депутати до Верховної Ради. Суд встановив факт його безперервного проживання на території України протягом 5 років.

Довідково:

Міхеїл Саакашвілі отримав українське громадянство у 2015 році і був призначений головою Одеської обласної адміністрації. Проте в липні 2017-го Президент Петро Порошенко припинив його громадянство. В лютому торік прикордонники видворили Саакашвілі в Польщу в межах процедури реадмісії та заборонили в'їзд на три роки. Повернув йому громадянство президент Володимир Зеленський. Тож політик повернувся до Києва та заявив про самостійну участь його партії в парламентських виборах.

Источник: 5.ua

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