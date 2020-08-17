Не тільки байбаки: зустріч з лосем на Дворічанщині

Дворічанський район - один з наймальовничніших на Харківщині. Він славиться своєю недоторканою природою та багатством тваринного світу.

Лосі там зустрічаються й зараз, а 50 років тому зустріч з лосем у лісі нікого не дивувала. Але коли вони почали набридати місцевим жителям, про це написали у нашу газету. Отже, "Соціалістична Харківщина" № 152 від 7 серпня 1970 року в замітці під назвою "Несподіваний гість" повідомляла:

"Заборона полювати на лосів, турбота про них друзів живої природи сприяли тому, що їх чимало розплодилося на Дворічанщині. Їх можна зустріти не тільки в лісах. Інколи вони заходять в колгоспні сади і навіть в села. Нещодавно такий красень з’явився на околиці Вільшан. Несподіваного гостя пробували відігнати криками, але лось вперто не хотів йти геть. Він навіть дозволив себе сфотографувати. Жаль лише, що не залишив своєї адреси, і невідомо, куди йому переслати портрет".

Источник: slk.kh.ua

Фото: proprikol.ru

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