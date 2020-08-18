Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:41
Просмотров: 55

«Не верят только моральные уроды»: Пашаев пообещал документы с диагнозом Ефремова

«Не верят только моральные уроды»: Пашаев пообещал документы с диагнозом Ефремова

Стремительная выписка Михаила Ефремова из Боткинской больницы после инсульта заставила в очередной раз усомниться в правдивости диагноза, с которым актера «вынесли» из суда.

Остроту спору придал и тот факт, что ни одно официальное лицо медицинского учреждения, куда был госпитализирован артист, не подтвердило болезнь подсудимого Ефремова. Все заявления об инсульте делал исключительно адвокат Эльман Пашаев.

Защитник рассказал, что сейчас актер находится в своей квартире, у него постельный режим. Сам юрист был у Ефремова вчера вечером, но затруднился ответить, посещают ли больного артиста врачи.

Сообщения о том, что у Михаила Олеговича нет никакого инсульта, а это лишь стеноз сосудов на почве злоупотребления алкоголем, Пашаев прокомментировал с нескрываемым гневом.

«Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — сказал адвокат в беседе с корреспондентом «КП» и пообещал предоставить документы, подтверждающие диагноз.

Другие юристы уже предположили, что плохое самочувствие Ефремова — это план его адвоката. Якобы вполне возможно, что в скором времени появится заключение медиков о невозможности тюремного срока для актера.

Ранее семейный врач Ефремова объяснил запои и наркотики в крови актера.

Источник: radiokp.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ефремов

Читайте ещё:

Актер Ефремов в суде потерял сознание
12.08.2020 00:00    634
«Заканчиваю свое лучшее шоу»: Ефремов довел дочь до нервного срыва
11.08.2020 00:22    2021
Любвеобильный актер: пять жен Михаила Ефремова, которые делали его счастливым
10.08.2020 00:28    568
«Человек болен»: Елена Проклова впервые высказалась о ДТП с Михаилом Ефремовым
17.07.2020 00:28    2023
Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего по его вине водителя
26.06.2020 00:09    665
Ефремов сел за руль и влетел в ДТП из-за звонка друга из Украины - адвокат
24.06.2020 00:06    1062
"Зрадив я всіх. Більше сказати немає чого", - актор Єфремов у відео про смертельну аварію
15.06.2020 02:08    461
В квартиру Ефремова приехала Рената Литвинова
12.06.2020 10:37    584
Ландик: Ефремов был агентом Кремля еще со времен комсомола
01.08.2016 06:32    1643
Ефремов признался, что спонсирует сепаратистов
31.07.2016 15:56    1093
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 