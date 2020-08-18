«Не верят только моральные уроды»: Пашаев пообещал документы с диагнозом Ефремова

Стремительная выписка Михаила Ефремова из Боткинской больницы после инсульта заставила в очередной раз усомниться в правдивости диагноза, с которым актера «вынесли» из суда.

Остроту спору придал и тот факт, что ни одно официальное лицо медицинского учреждения, куда был госпитализирован артист, не подтвердило болезнь подсудимого Ефремова. Все заявления об инсульте делал исключительно адвокат Эльман Пашаев.

Защитник рассказал, что сейчас актер находится в своей квартире, у него постельный режим. Сам юрист был у Ефремова вчера вечером, но затруднился ответить, посещают ли больного артиста врачи.

Сообщения о том, что у Михаила Олеговича нет никакого инсульта, а это лишь стеноз сосудов на почве злоупотребления алкоголем, Пашаев прокомментировал с нескрываемым гневом.

«Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — сказал адвокат в беседе с корреспондентом «КП» и пообещал предоставить документы, подтверждающие диагноз.

Другие юристы уже предположили, что плохое самочувствие Ефремова — это план его адвоката. Якобы вполне возможно, что в скором времени появится заключение медиков о невозможности тюремного срока для актера.

Ранее семейный врач Ефремова объяснил запои и наркотики в крови актера.

Источник: radiokp.ru/

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