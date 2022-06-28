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«Не заспокоїмося, поки Росія не закінчить безглузду війну». Лідери G7 засудили атаку на Кременчук

«Не заспокоїмося, поки Росія не закінчить безглузду війну». Лідери G7 засудили атаку на Кременчук

Лідери G7 засудили «огидний напад» на торговельно-розважальний центр у Кременчуці.

«Невибіркові напади на невинних мирних жителів є воєнним злочином. Президент Росії Путін і відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності. Сьогодні ми наголошуємо на нашій непохитній підтримці України у боротьбі з російською агресією. Будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку Україні. Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною», – йдеться у заяві «Групи семи».

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку. Наразі відомо про 15 загиблих. За даними прокуратури, ще понад 40 людей зникли безвісти, по медичну допомогу звернулися 59 людей, майже половина – у тяжкому стані.

Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Источник: radiosvoboda.org

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