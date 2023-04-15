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«Не знаю, куда их девать, этих "500"-х, потому что их много» - перехоплення ГУР

«Не знаю, куда их девать, этих 500-х, потому что их много» - перехоплення ГУР

«Сейчас, вон, Германия, Великобритания, США предостявят танки и п*пец»

Військовослужбовець рф розповідає, що тільки й встигає вивозити вбитих і поранених, а поки що неушкоджені військові масово відмовляються виконувати завдання

● «три дня творилось чёрти-что»;

● «здесь(Торське, Донецька область) п*пец что творят, уроды»;

● «только успевай 200-х, 300-х вывозить»;

● «плюс еще какие-то шесть 200-х лежат, не знаю, чьи даже 36 раз они стреляли, а наши ничего сделать не могут»;

● єхотели пятисотиться…не хотели выполнять свой воинский долг».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2197

Новости портала «Весь Харьков»

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