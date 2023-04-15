«Не знаю, куда их девать, этих "500"-х, потому что их много» - перехоплення ГУР
«Сейчас, вон, Германия, Великобритания, США предостявят танки и п*пец»
Військовослужбовець рф розповідає, що тільки й встигає вивозити вбитих і поранених, а поки що неушкоджені військові масово відмовляються виконувати завдання
● «три дня творилось чёрти-что»;
● «здесь(Торське, Донецька область) п*пец что творят, уроды»;
● «только успевай 200-х, 300-х вывозить»;
● «плюс еще какие-то шесть 200-х лежат, не знаю, чьи даже 36 раз они стреляли, а наши ничего сделать не могут»;
● єхотели пятисотиться…не хотели выполнять свой воинский долг».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/2197