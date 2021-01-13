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Неадекватний водій проривався через КПВВ «Чонгар» та розбив позашляховик в болард (ВІДЕО)

Неадекватний водій проривався через КПВВ «Чонгар» та розбив позашляховик в болард (ВІДЕО)

Учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» відбулася спроба прориву автомобіля у тимчасово окупований Росією Крим.

Прикордонники Херсонського загону примусово зупинили транспортний засіб, водій якого намагався уникнути контролю.

Керувальник позашляховика «Nissan X-Trail», житель м. Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд.

На виїзному шлагбаумі водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів – болард. Після цього прикордонники дістали запоріжця з салону іномарки та затримали його.

29-річний порушник і без авта не зупинявся: вів себе неадекватно, чинив опір, лаявся та погрожував правоохоронцям.

За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду - виїзду, а також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Державної прикордонної служби України прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності. Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

Коментує прессекретар Херсонського прикордонного загону підполковник Шевцов Іван

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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