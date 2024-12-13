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небензя видав в ООН заплутаний стендап про «українські сліди» в Сирії

небензя видав в ООН заплутаний стендап про «українські сліди» в Сирії

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Крім військово-політичних проблем, після свого сирійського провалу росія зіткнулася з пропагандистськими – стосовно України. Йдеться про сумнозвісні «українські сліди, що ведуть до сирійських бойовиків».

Лише 4 грудня постійний представник рф при ООН небензя переконував, що «ГУР МО України допомагає бойовикам «Хайят Тахрір аш-Шам озброєнням, дронами, GPS-модулями».

Велику роль у просуванні подібних «вкидів» завжди грали і сирійські видання. Так, 16 вересня газета «Аль-Ватан» повідомила, що «Буданов вербує бойовиків через «Хайят Тахрір аш-Шам» в Ідлібі».

Яким чином одночасно можна «озброювати і вербувати бойовиків», хоча за твердженням «риа новости» «більша частина з них була ліквідована ще з 2015 року», вже не пояснить і сама пропаганда. В тому числі й асадівська.

Джерело: https://t.me/spravdi/43555

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